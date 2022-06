Livro Pegadas no Solo do Tempo reúne crônicas publicadas no CORREIO

Segundo livro do jornalista baiano Paulo Sales, Pegadas no Solo do Tempo reúne uma rica amostra de questionamentos sobre a existência humana, tendo como pano de fundo os anos da pandemia e do governo Bolsonaro. A obra, publicada pela editora paulista Penalux (R$ 44), será lançada hoje, às 19h30, no espaço cultural Oito Imagem.

Escritas entre 2019 e 2022 e publicadas semanalmente no jornal CORREIO, as crônicas de Paulo tratam muitas vezes de temas duros, mas com lirismo e um olhar peculiar. “Procuro entender o mundo que me cerca e extrair o que ele tem de mais inusitado e instigante”, afirma o autor.

O livro é dividido em duas partes: Contra a Barbárie, a Beleza e A Persistência da Memória. “A primeira parte aborda temas como criação artística e a relevância da cultura para a humanidade, em contraponto com a capacidade que tem o homem de promover ignorância e brutalidade. Já a segunda é mais intimista e com enfoque confessional, com temas que falam de finitude, envelhecimento e as pegadas que deixamos sobre a Terra”, explica.

Recorrendo com frequência a referências musicais, literárias e cinematográficas, o autor de 52 anos enriquece suas crônicas com uma visão de mundo singular, fincada em convicções humanistas e celebrando a beleza e as contradições da vida na Terra.



SERVIÇO

Livro: Pegadas no Solo do Tempo

Autor: Paulo Sales

Editora: Penalux

Preço: R$ 44

Lançamento: Quinta-feira, 2/06, a partir das 19h30, no espaço cultural Oito Imagem (Rua Dinah Silveira de Queirós, nº 6, Condomínio Quinta do Candeal - Horto Florestal)