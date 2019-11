Livro registra a beleza arquitetônica brasileira

Salvador está na rota do livro Prédios do Brasil, projeto idealizado e coordenado por Matteo Gavazzi, Octavio Pontedura, Emiliano Hagge, Milena Leonel, Carolina Mossin, Paula Louzada e Diego Viana que vai rodar por cerca de 30 cidades brasileiras em busca de tesouros arquitetônicos. “Com foco no desenvolvimento da verticalização dessas áreas urbanas, o objetivo é poder reunir em um livro os diferentes momentos históricos, artísticos e culturais gravados na arquitetura que compõem este imenso país”, explica Gavazzi.

A ideia da obra surgiu depois do sucesso da realização dos três volumes Prédios de São Paulo e do livro São Paulo e Suas Casas. Produzido pela GAPS Editora, o formato será 22 cm x 21 cm, páginas em couché fosco 150g, capa dura e uma média de 300 páginas “de muito amor, fotografia e arquitetura”.

Salvador no projeto

O time baiano é formado por Paula Louzada e Diego Viana, do escritório de Arquitetura e Design Floc.o. Ambos atuam como pesquisadores e fotógrafos da iniciativa. Nomes por trás do Prédios de Salvador – que tem perfil no instagram (@prediosdesalvador) e rotas guiadas que levam o público para o Comércio e para o Largo da Graça até Largo do Campo Grande -, a dupla está sempre procurando disseminar o conhecimento sobre o riquíssimo patrimônio arquitetônico de Salvador para toda a população interessada no tema, não só arquitetos e estudantes da área.

Com o livro de alcance nacional a meta amplificou. “Espero que consigamos trazer esse olhar de carinho que temos ao fazer o conteúdo do Prédios de Salvador para outras cidades também. Existem belezas arquitetônicas imensuráveis no Brasil e, ao colocar o foco nelas, conseguimos trazer um olhar afetuoso e de identificação da população com suas cidades”, afirma Viana, que desde 2016 tem trabalhado para mostrar os prédios de Salvador que, muitas vezes, passam batido pelas pessoas em suas rotinas. “Em 2018, Paula trouxe uma extensão maior para a pesquisa com posts mais informativos, o que acabou evoluindo para os passeios guiados”, explica.



Financiamento coletivo

Para viabilizar a publicação do livro Prédios do Brasil, os idealizadores do projeto abriram um financiamento coletivo através do link www.catarse.me/prediosdobrasil, repetindo a fórmula que garantiu a realização das obras anteriores. A meta é arrecadar R$ 130.838. Até o fechamento dessa edição já conquistaram 66% desse valor. As contribuições começam em R$ 20 (que vale o nome do apoiador nos agradecimentos do livro) e segue até cotas maiores voltadas para empresas. Quem quiser, vai poder acompanhar a viagem do time pelo país através dos perfis nas redes sociais. No instagram é só seguir @prediosdobrasil.

Sobre Diego e Paula

Diego Viana é arquiteto e atua na Floc.o, escritório fundado pela designer de interiores Paula Louzada em maio de 2018 que tem como pilar principal a arquitetura noética. “Eu já trabalhava muito com sustentabilidade, que você traz esse olhar para a relação construção e ambiente. A arquitetura noética vai além, pensamos em como aquele ambiente vai impactar a pessoa. As cores, a disposição do layout, a forma, a relação entre exterior e interior. Tudo isso em prol do equilíbrio energético do local e dos seus frequentadores”, explica o profissional.