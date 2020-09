Livro reúne frases e textos sobre relações

Com apenas 25 anos, a jornalista Vanessa Brunt já está lançando seu nono livro, Não Precisa ser Assim. O trabalho, que está sendo publicado de forma independente, com distribuição da UmLivro, foi todo idealizado e produzido por ela, incluindo capa e diagramação. E reúne frases e textos sobre temas ligados às diferentes relações: amor-próprio, liberdade, amadurecimento, humildade, censura, independência, empatia, humilhação e tropeços, entre outros questões.

“Escrever sobre amor, sobre empreender, sobre autoconhecimento e sobre tantos outros pontos foram (agora mais do que nunca) meios de captar todos esses aspectos de maneiras diferentes, inovadoras e fora de padrões sociais, mas cada vez mais dentro do que não devemos aceitar”, afirma Vanessa.

Frases do tipo “O impossível é um emaranhado de pequenos possíveis”; “Crescer é também não seguir, enfrente.”; “É na rachadura que mora a luz e o segredo”; “A vulnerabilidade só afasta quem é cheio de muros e quem é cheio de muros não enxerga nada direito” se espalham pelas 420 páginas da publicação, em três capítulos.





Vanessa explica que cada capítulo é sobre uma etapa diferente do viver. O primeiro retrata novas fases e relacionamentos; o segundo é sobre as relações que já tem raiz; e o terceiro aborda os cortes e as despedidas necessárias.

“Escrever esta obra acalentou meu coração nesta fase mundial e nacional tão dolorosa. Espero que falar de novos e antigos lados do viver possa gerar novas visões, ações e mais corações aquecidos”, afirma Brunt, que é colunista do site do jornal CORREIO e está à frente do site Sem Quases (www. semquases. com ). Seus últimos livros são Depois Daquilo, Ir Também é Ficar e Entre Chaves, que passeiam pelas crônicas, contos e poemas.

Sem lançamentos presenciais previstos, o livro será apresentado em vídeos, lives e oficinas, como a de Escrita Criativa na Mostra Literária de Salvador, neste sábado, das 10h às 12h. Mais informações em @mostraliterariassa e no instagram.com/vanessabrunt (@vanessabrunt).





FICHA

Autora: Vanessa Brunt

Editora: independente

Preço: R$ 49,90 (420 páginas/livro físico) e e-book (preço a definir)

Vendas: Amazon e outros marketplaces