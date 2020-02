Livro reúne seis contistas baianos da nova geração

As banalizações dos relacionamentos contemporâneos são abordadas de diferentes maneiras no livro Ir Também é Ficar (editora Penalux, 110 páginas), que traz contos de seis autores baianos da nova geração: Edgard Abbehusen, Vanessa Brunt, Matheus Peleteiro, Mariana Paiva e de Elizza Barreto. A obra será lançada neste domingo (16), das 15h30 às 20h, no quiosque do Café Feito a Grão do Salvador Shopping.

O conto que dá nome ao livro é assinado pela jornalista e colunista do CORREIO Vanessa Brunt, que também é a organizadora da publicação. A trama apresenta uma distopia vivida em Salvador e cheia de metáforas que simbolizam a sociedade atual. O enredo exibe uma realidade em 2040 em que não existem mais casamentos, a ideia de ser filho de alguém ou quaisquer percepções de família. "O conto é um emaranhado de metáfotas sobre a forma banal como a sociedade vem tratando as idas e vindas nas vidas uns dos outros", afirma Vanessa.

Autora do prefácio, a escritora Maria Luiza maia destaca que o livro reúne "diferentes formas de olhar para si e para os arredores e variadas maneiras de enxergar intensidades a partir de um contexto do agora". O evento, que é aberto ao público, terá bate-papo com Edgard Abbehusen, Vanessa Brunt , Matheus Peleteiro e Evanilton Gonçalves. O livro custa R$ 38 e está à venda também no site da editora (www.editorapenalux.com.br).