Livro reúne textos baseados no trabalho da performer Denise Stoklos

Resultado de curso online ministrado em 2020 pela atriz e performer paranaense Denise Stoklos, o livro Voos Essenciais – Palavras Arregrais reúne escritos de alunos e alunas da pesquisadora, do Brasil e de outros países, e será distribuído gratuitamente em instituições de arte e educação do país. A publicação será lançada nesta quinta (22), às 18h, em evento online, para convidados.

Construção coletiva e colaborativa e editada pela baiana Luminosa Livros - braço editorial da Luminosa Produções Artísticas - a coletânea reúne 23 autores e é resultado do curso Escritas de Quarentena – Palavras em Movimento em Tempos Sensíveis”, ministrado por Denise Stoklos, com a assistência do artista Davi Giordano, em julho/agosto de 2020.

Celebrada como criadora de uma nova linguagem dentro da performance artística, Denise Stoklos é criadora do Teatro Essencial, que tem como características o uso mínimo de cenografia ou outros recursos e a exploração máxima dos meios do ator (corpo, voz e mente/intuição).

“Trata-se de mais um ato coletivo de resistência nesses tempos de tantas dificuldades para o setor artístico-cultural”, observa a editora do livro, Maria Prado de Oliveira, responsável pela Luminosa Produções Artísticas, atriz, escritora, gestora cultural com formação em Filosofia e também uma das participantes do curso ministrado por Denise Stocklos.

Além dela, assinam a publicação mais três representantes da Bahia: a jornalista e escritora Sarah Oliveira Carneiro, também professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); a educadora, atriz, dramaturga, diretora teatral Teresa Costalima, formada pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA); e a escritora Mara Vanessa Dutra, mineira que desenvolve trabalhos artísticos e de pesquisa com os povos originários e adotou a Bahia desde 2004.

Entre os autores, participam ainda Leide Jacob, Wander B., Marcia Mikai, Ricardo Davet, Wallace Dutra, Miriam Bratfisch Santiago, Letícia Duarte Hernandez (São Paulo); Angela Pecego, Vanessa Matos e Tamara Rothstein (Rio de Janeiro); Menara Vieira (Espírito Santo); Cleide Vilela (Brasília); Barbara de Bulhões (Paraná); Luciana Carvalho Zacharias (Minas Gerais); Roberval Hueb (Santa Catarina) e Tina Andrighetti (Rio Grande do Sul) Cristina Sainte Marie (França); e Jessica Prioste e Daniel Belquer (Estados Unidos).

Voos Essenciais – Palavras Arregrais tem 272 paginas e reúne poemas, crônicas, prosa poética e outros gêneros. Tudo ilustrado com trabalhos de três alunas do curso: Miriam Bratfisch Santiago (ilustradora e curadora), Menara Vieira, Marcia Mikai e Teresa Costalima.