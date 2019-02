Livro revela como a imprensa refletia a cultura da Bahia nos anos 1990

Um retrato fiel da criação artística na Bahia dos anos 1990 a 1992, extraído das páginas diárias dos jornais impressos baianos. Este é o resultado do primeiro dos cinco volumes de A Criação na Cidade da Baía, obra que a escritora Aninha Franco lança neste sábado (23), a partir das 11h, na República AF, na Rua das Laranjeiras, nº 18, no Pelourinho.

O trabalho, que consumiu mais de uma década de pesquisa da autora - que é também dramaturga e uma das personagens chaves daquela época - resgata a produção cultural da Bahia, nas suas diversas linguagens, contextualizada com a política cultural do período. E claro, pincelada com a análise crítica da autora e a voz dos personagens que fizeram história na cena cultural local.

Longe de dourar a pílula e apresentar um retrato retocado de uma época considerada efervescente para a produção cultural daquele período, a autora mergulha fundo nas notícias publicadas nos cadernos culturais e políticos e apresenta ao leitor um registro histórico que, mesmo para quem não é do ramo, vai se identificar com as cenas descritas, com o resgate de lugares emblemáticos da época - alguns deles já esquecidos até por quem os frequentou – carregado de histórias de bastidores que certamente surpreenderão o leitor.

Ao longo das 158 páginas, Aninha descreve com detalhes cenas de uma cidade em ebulição, causada pelo surgimento da indústria da axé music - que revelava ao Brasil nomes da música baiana até então restrita às fronteiras locais -, e pelo renascimento do teatro, que vivia seu canto dos cisnes com produções locais que lotavam os teatros e davam esperança a atores, autores e produtores, de viverem exclusivamente de bilheteria.

“A indústria cultural cresceu como poucas outras no período. Milhares de mitos foram forjados para 15 minutos de fama e grana, como estava previsto na era da vontade volátil, canonizando-se sabonetes e artistas com a mesma excitação”, escreve a autora.

Comportamentos

As mudanças de comportamento também são registradas pela autora. “Além dessas linguagens havia uma mudança de comportamento em relação aos brancos e aos negros desta cidade. Registro tudo e dou fala aos agentes de cada área”, afirma a pesquisadora.

Segundo Aninha, essas mudanças mexeram também nas estruturas do entretenimento e chegou ao Carnaval que, explica, “não servia para fazer dinheiro, seu modelo de maior festa popular do planeta começou a ser alterado para um padrão menos popular, que resultará no Carnaval Camarote & Corda(NA), produtor de muito dinheiro, como os ciclos do pau-brasil e da cana-de-açúcar, com o mesmo impulso predatório”.

Sobre a festa popular, Aninha Franco se debruça sobre as mudanças que aconteceram no período: “Em 1990, imprensado no Centro Histórico com um circuito alternativo no Farol da Barra, o Carnaval estava de mudança de sua casa original, pobre, para os bairros mais endinheirados da Barra e Ondina”, diz.

A edição de A Criação na Cidade da Baía inaugura o selo República AF, da própria autora e será vendido exclusivamente no seu espaço do Pelourinho. A obra vai custar R$ 40 para sócios da República e R$ 50 para não sócios. No dia do lançamento, a autora vai abrir espaço para outros nove escritores que também estarão por lá autografando suas obras.

Serviço

Livro A Criação na Cidade da Baía, 1990 a 1992

Autora Aninha Franco

Editora República AF

Preço R$ 40 (sócios) e R$ 50

Lançamento Sábado (23/02), 11h, na Rua das Laranjeiras, nº 18, Pelourinho

