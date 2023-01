Livro sobre experiências de mulheres com câncer de mama é lançado em Salvador

O livro “Mulheres de Peito” (volume 2), uma parceria entre o Projeto Sakura, o fotógrafo Celo Hermida e a editora Sobregentes, será lançado em Salvador na sexta-feira (6).

O lançamento terá uma tarde de autógrafos no Colaboraê, no Rio Vermelho, a partir das 15h, com a presença das mulheres que partilharam no livro suas experiências sobre o enfrentamento do câncer de mama. A impressão foi possível graças à compra antecipada por amigos do Projeto - os Anjos.

Estarão presentes Celo Hermida, o editor Dan Maior, a artista da capa Molije e as fundadoras do Projeto Sakura, Cerysmares Ribeiro, Ivana Cedraz, Juliana Paranhos e Neuma Do Rosário. O prefácio do livro ficou a cargo de Carla Visi, que também participou do primeiro volume compartilhando sua história.

O Projeto Sakura é um grupo de apoio fundado por quatro fisioterapeutas especialistas em oncologia, que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida de mulheres tratadas de câncer de mama no Centro Estadual de Oncologia - Cican. O projeto existe há cinco anos - é possível conhecer mais e acompanhar pelo instagram @sakuraprojeto.

(Foto: Divulgação)