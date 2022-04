Livro Torto Arado, do baiano Itamar Vieira Junior, vai virar série na HBO Max

O livro Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Junior, vai ser adaptado para uma série para o serviço HBO Max.

O projeto é comandado pelo cineasta Heitor Dhalia, de O Cheiro do Ralo. A equipe de roteiristas é formada por cinco mulheres negras, incluindo Luh Maza, Maria Shu e Viviane Ferreira, segundo a Folha de S. Paulo.

As filmagens devem começar somente em 2023 e não há data prevista para quando a série vai estrear. A estimativa do diretor é que a trama renda três temporadas - no livro, a história das irmãs Bibiana e Belonísia é contada em três atos.

"Enquanto estávamos fechando o contrato, o tamanho de ‘Torto Arado’ mudou", diz Dhalia. "Conquistou corações e mentes de uma geração. E, de repente, aquela nossa adaptação virou uma grande responsabilidade", acrescenta. O diretor leu o livro na virada de 2019 para 2020 e comprou os direitos de adaptação em seguida.

Publicado em 2019 pela Todavia, Torto Arado se tornou um fenômeno editorial recente - foi o livro mais vendido pela Aamzon no Brasil em 2021. Com o livro, Itamar venceu o prêmio Jabuti de Literatura.