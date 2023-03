Lixão de Porto Seguro é desativado pela prefeitura: 'ultrapassou sua capacidade'

O aterro sanitário de Porto Seguro, que funcionava na Costa do Descobrimento, teve todas as suas atividades encerradas na última quinta-feira (16). A decisão partiu de uma requisição do Ministério Público Estadual (MP-BA) que verificou irregularidades no espaço.

"Desde 2019 o Ministério Público Estadual vem cobrando do governo de Porto Seguro uma ação em relação àquele depósito de lixo, que era, inicialmente, uma obra que foi feita pelo governo do Estado e que atendia Porto Seguro, mas que chegou em um momento que se tornou um verdadeiro lixão porque ultrapassou sua capacidade", declarou o secretário da Casa Civil Josemar Siquara, acrescentando que o antigo espaço não havia sido corretamente preparado e vistoriado para receber os resíduos.

Ainda de acordo com o secretário, obras foram feitas no aterro para que ele pudesse ser utilizado por mais algum tempo até que um novo local adequado fosse preparado. "Hoje, nós temos em Pindorama (distrito municipal) um aterro sanitário privado e que, meses atrás, começamos um processo de licitação e foi firmado um acordo com a empresa responsável para sua utilização", disse.

Com isso, o prazo final de atividade do antigo aterro foi cumprido e ele deixou de funcionar na quinta. Todo o lixo produzido na cidade passará a ser despejado no novo aterro.

Cooperativas de reciclagem

A respeito dos catadores de materiais que trabalhavam no local anterior, o secretário afirmou que fará uma ação para orientar os trabalhadores a montar uma cooperativa. "O município vai entrar com o apoio e vamos começar a trabalhar em projeto que já era nossa intenção desde o início do governo: já separar o lixo na fonte. Ou seja, começar a separar o lixo na casa das pessoas, fazer a coleta seletiva. A ideia, segundo o titular da pasta, é direcionar os materiais recicláveis e reutilizáveis para as cooperativas que serão organizadas.