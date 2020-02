Liz admite jogo ruim do Vitória: 'Teremos 15 dias para trabalhar'

Na entrevista coletiva após o empate em 2x2 com a Juazeirense, na última quarta-feira (29), o técnico Agnaldo Liz disse que esperava uma atuação melhor do time de aspirantes do Vitória contra o Vitória da Conquista, neste domingo (2). A razão para acreditar nisso: a melhora no ritmo de jogo e no entrosamento da equipe.

Não aconteceu. A equipe de transição tornou a mostrar dificuldade na criação de jogadas, e só conseguiu o resultado positivo nos minutos finais, com Eron. O rubro-negro venceu por 2x1.

O técnico explicou o motivo da atuação apagada da equipe: “O campo estava segurando demais a bola. Eles se adaptaram a isso correndo mais com a bola. Até conduziram bem, mas estavam amarrando demais o passe. A gente teve essa dificuldade, de perder o ‘time’ do passe”.

Também reconheceu que a atuação foi abaixo do que esperava: “Não foi uma grande partida, realmente, mas o importante foi o resultado. Nossa equipe cresceu, já tivemos algumas situações de jogo ali que me agradaram. Estamos amadurecendo. Temos muitos jovens, então é claro que essa equipe vai oscilar. Mas o importante nesse momento será crescer com o resultado positivo”.

Desde o começo da pré-temporada, Agnaldo Liz tem reclamado muito da falta de tempo apra treinar. Seu grupo se apresentou em 2 de janeiro, e já no dia 22 teve que entrar em campo sem o entrosamento desejável.

Agora, o Vitória terá duas semanas para trabalhar. O próximo compromisso do time de aspirantes é apenas no dia 15 de fevereiro, contra o Atlético de Alagoinhas, em casa.

“Vamos ter 15 dias para trabalhar em cima desse resultado positivo, e depois teremos mais 15 dias para o Ba-Vi, e com isso dá para corrigir uma série de coisas”, disse o técnico.