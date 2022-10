Lobisomem na Noite diverte e deixa gosto de quero mais

Depois de narrar a trajetória dos heróis do panteão principal e resgatar paladinos do segundo time, a Marvel chega à fase 4 com liberdade para apostar em produções de gêneros diferentes. Lobisomem na Noite, especial de Halloween que estreia nesta sexta (7) no catálogo do Disney+, é o primeiro projeto do estúdio nesse sentido.

Charmoso e divertido, o filme de pouco menos de uma hora, estrelado pelo ator mexicano Gael García Bernal, marca a introdução dos monstros tradicionais no MCU numa aventura retrô com gostinho de quero mais. Conduzido em preto e branco como os grandes clássicos da Universal, Lobisomem na Noite introduz o compositor Michael Giacchino na direção – ele é autor de muitas trilhas da Marvel, além do tema de abertura de todos os filmes do estúdio.

A Gema de Sangue tem o poder de controlar e matar monstros (divulgação)

A história relê a série homônima lançada nos quadrinhos no início da década de 1970 e introduz o caçador de monstros Jack Russell (Bernal), nascido na Transilvânia no original e que agora é representante de uma longa linhagem mexicana. Um detalhe: a HQ apresentou aos leitores o Cavaleiro da Lua, que teve sua série de origem lançada há poucos meses.

Russell é um dos seis convidados de honra da grande caçada que acontece na mansão de Ulysses Bloodstone, o líder deles, morto em combate. O vencedor não só assume a guilda de caçadores como também herda a Gema de Sangue, um rubi que dá ao seu dono poderes de deter e destruir qualquer monstro.

Laura Donnelly interpreta a caçadora de mosntros Elsa Bloodstone (divulgação)

Entre os rivais está Elsa Bloodstone (Laura Donnelly), filha de Ulysses, que se afastou do pai por discordar de seus métodos espalhafatosos. Ela será a mais improvável aliada de Jack, ele próprio o lobisomem do título. O outro monstro apresentado no especial é o Homem-Coisa (o equivalente ao Monstro do Pântano da DC).

O único porém ao filme é a opção do diretor de não mostrar a transformação de Russell em lobisomem de forma clara. Giacchino deixa que a expressão de terror de Elsa conduza nossas conclusões numa longa cena de close-up. Não diminui o tamanho da obra, mas com os recursos que Marvel tem, ele bem que poderia ter feito diferente.

Ao evocar os clássicos do terror da Era de Ouro de Hollywood, Lobisomem na Noite chega perto do que o que a Universal tentou, mas não atingiu como os ambiciosos O Lobisomem (Joe Johnston/2010) e A Múmia (Alex Kurtzman/2017). Equilibra nostalgia, humor e aventura na medida certa, com uma trama sem muitas elaborações ou sustos desnecessários, mas com a atmosfera adequada às suas referências. Assista sem se preocupar com easter eggs ou com as famosas cenas pós-créditos. Mas, já espere outro filminho nessa linha.

Veja o trailer de Lobisomem na Noite





Conheça os personagens principais de Lobisomem na Noite



JACK RUSSEL (GAEL GARCÍA BERNAL)

Jack Russell é a primeira encarnação do Lobisomem na Marvel. Criado na década de 1970, o personagem faz parte da seara sobrenatural da Casa das Ideias. Sua primeira aparição foi na série Lobisomem na Noite, de 1972, que também apresentou o Cavaleiro da Lua.

Com uma maldição herdada por seus antepassados, sua primeira transformação acontece aos 18 anos. Após diversos ataques, aprendeu a controlar sua segunda natureza com a ajuda de uma entidade.

O monstro Homem-Coisa também está presente na trama estrelada por Gael García Bernal (divulgação)

ELSA BLOODSTONE (LAURA DONNELLY)

Interpretada por Laura Donnelly, Elsa é uma caçadora de monstros, assim como seu pai, Ulysses. A personagem surge em 2001 na Marvel com poderes que incluem força, velocidade, durabilidade e resistência sobre-humanas – tudo resultado do rubi mágico. Entre suas aventuras pela editora, a heroína já se envolveu com os principais grupos da Marvel, como os X-Men, os Inumanos e os Vingadores.

HOMEM-COISA

A primeira aparição do Homem-Coisa foi em maio de 1971, na revista Savage Tales. Antes de se tornar a criatura, Theodore Sallis foi contratado pelo governo para criar um soro que protegesse soldados de doenças no caso de uma guerra biológica. Após um ataque terrorista, ele injeta o conteúdo em si mesmo para que não caísse nas mãos do inimigo. Morto por criminosos, seu corpo é jogado no pântano e, no local, uma simbiose acontece dando origem ao Homem-Coisa.