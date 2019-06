Löw sofre acidente e desfalca Alemanha nas Eliminatórias da Euro

A seleção da Alemanha terá um desfalque inusitado nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 contra Bielo-Rússia e Estônia, nos dias 8 e 11 de junho, respectivamente. De acordo com a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), em um comunicado oficial emitido nesta sexta-feira (31), o técnico Joachim Löw sofreu um acidente enquanto fazia exercícios em uma academia e, com problemas circulatórios, não poderá comandar a equipe.



Durante um treinamento na academia em Freiburg, o técnico alemão deixou cair um haltere no seu peito, o que lhe comprimiu uma artéria. Chegou a ser hospitalizado, mas já está de repouso em casa. "Me sinto bem, mas nos próximos dias necessitarei um pouco de repouso. Estou em contato constante com a comissão técnica", disse Joachim Löw.



Nestes dois compromissos, de acordo com a DFB, Joachim Löw será substituído por seu assistente Markus Sorg e pelo treinador de goleiros Andreas Köpke. "O mais importante é que ele se recupere nos próximos dias. Embora preferiria vê-lo dirigir os treinamentos, é necessário que se recupere. Markus Swörg e Andy Köpke conhecem bem a equipe e estão em consulta permanente com o treinador", disse o diretor administrativo da seleção, Oliver Bierhoff.



Campeão do mundo em 2014 no Brasil, Joachim Löw tenta remontar a Alemanha depois dos vexames no Mundial de 2018 na Rússia - eliminado na fase de grupos - e na Liga das Nações - rebaixada à Série B da nova competição de seleções criada pela Uefa.



No Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa, a Alemanha está na segunda colocação com três pontos. Tem a mesma pontuação da Holanda, mas com um jogo a menos. A liderança é da Irlanda do Norte, com seis.