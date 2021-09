Loja de autopeças destruída por incêndio não tinha auto de vistoria dos bombeiros

A loja de autopeças Vasco Imports, que foi destruída por um incêndio na segunda-feira (27), não tinha auto de vistoria dos bombeiros. O imóvel, que fica na esquina da Rua Sérgio de Carvalho com a Avenida Vasco da Gama, na entrada do Vale da Muriçoca, foi demolido.

O major Antônio Ribeiro, do Comando de Operações Técnica e de Pesquisa da Bahia, diz que o documento comprova que o imóvel tem os equipamentos necessários para evitar que um incêndio tome proporção tão grande, em caso de fogo.

“O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, é o documento que regulariza aquela edificação junto ao Corpo de Bombeiros. Aquele documento vai garantir que aquela edificação, ela tem todos os equipamentos necessários para fazer a correta evacuação das pessoas que trabalham naquele estabelecimento, ou que moram, e que tem todos os equipamentos em condições de funcionamento para fazer o combate ao princípio de incêndio, seja o exintor, hidrante, chuveiro automático", elenca, em entrevista à TV Bahia.

O major destacou que o documento não é necessário para o alvará de funcionamento ser concedido. "Hoje a gente tem parceria com o município, quando um novo estabelecimento vai se regularizar, a prefeitura exige que o proprietário dê entrada no projeto", explicou. Só com o protocolo, o alvará já pode ser emitido. "É necessário que ele continue o processo de regularização junto aos bombeiros para que ele consiga o AVCB".

Como esta determinação é de 2015, muitos estabelecimentos mais antigos nunca fizeram o procedimento.