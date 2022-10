Loja é assaltada na Pituba e todo o estoque é levado; prejuízo chega a R$ 50 mil

Uma loja de roupas, localizada no bairro da Pituba, em Salvador, foi assaltada e perdeu todo o estoque. A dona do estabelecimento, Rafaele Costa, de 27 anos, contou que o crime aconteceu no sábado (22), mas que ela só soube nesta segunda-feira (24) quando chegou para trabalhar e encontrou o local todo aberto e com a porta quebrada. A Polícia Civil investiga o caso.

"Eles levaram muitas peças, a loja ficou vazia. Não sabemos de nada ainda, registramos a queixa na delegacia e estamos aguardando", disse Rafaele. Segundo ela, os suspeitos comeram metade de uma manga que estava na geladeira e ainda levaram bombons e balas que ela utilizava como brinde para as clientes.

Em vídeo publicado nas redes, Rafaele aparece chorando muito para contar o ocorrido. Em seguida, a dona do estabelecimento mostra como ficou o local após o crime. Nesse momento, é possível ver o lugar totalmente vazio, somente com alguns cabides e araras, mas sem roupas penduradas.

A dona da loja relatou que ainda não consegue acreditar no que aconteceu. "Chegando o final do ano, época que a gente mais vende, estava com expectativa muito positiva, agora eu nem sei o que vou fazer, vou ter que começar do zero. Tenho a loja há seis anos e isso nunca tinha acontecido antes", explicou.

A 16ª Delegacia (Pituba) expediu as guias de perícia para o estabelecimento comercial que foi arrombado no sábado (22), na Rua Alameda Benevento, no bairro da Pituba. Imagens de câmeras de segurança da região vão ajudar os policiais a identificar os autores. Rafaele detalhou, no entanto, que os criminosos desligaram a câmera da loja depois que começaram a levar os materiais.

A dona da loja criou uma vakinha para tentar continuar com a loja. Para ajudar é só acessar o link