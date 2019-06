Lojas da Alameda das Espatódeas fazem promoção com descontos de até 70%

Quer renovar sua casa com descontos de até 70% na compra de produtos de decoração? Isso será possível até a próxima quarta-feira (15) na quarta edição do Bota Fora Decor, ação de vendas promovida pela Associação de Lojistas do Caminho das Árvores.

A promoção de decoração e arquitetura começou no dia 3 de junho e reúne 34 lojas da Alameda das Espatódeas no Caminho das Árvores. Há descontos para a compra de móveis design, planejados, pisos e revestimentos, tecidos, persianas, papéis de parede, tapetes, dentre outros produtos.

Clique na revista abaixo e veja algumas ofertas disponíveis na ação de vendas: