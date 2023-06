Lojas do rifeiro morto em centro comercial são fechadas por tempo indeterminado

As lojas do empresário, rifeiro e influencer Alan dos Santos Oliveira, morto a tiros em um prédio comercial de Salvador nesta quinta (1), foram fechadas por tempo indeterminado.

Em comunicado postado nas redes sociais, tanto o perfil dele, que era mais conhecido como Alan Celulares, quanto a loja confirmaram a informação. O estabelecimento tinha duas lojas, uma em Salvador e outra em Feira de Santana, cidade natal da vítima.

"Com muito pesar viemos informar que as unidades estarão fechadas nos próximos dias, retornaremos assim que tudo estiver regularizado. Nenhum cliente ficará desassistido, pedimos a compreensão de todos para que possamos passar por esse momento delicado. Agradecemos a todos as mensagem de carinho", diz o comunicado, garantindo que nenhum cliente ficará sem assistência.

O velório do empresário está previsto para acontecer na tarde desta sexta, no Cerimonial Imperial, no bairro Serraria Brasil, em Feira de Santana. O sepultamento está marcado para a manhã de sábado (3), no Cemitério Jardim Celestial.