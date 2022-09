Lollapalooza 2023 abre venda de ingressos para público geral

O Lollapalooza 2023 abriu a venda de ingressos para público geral nesta quarta-feira (21). Na última semana, a pré-venda foi exclusiva para clientes Bradesco. O Lollapalooza 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Por enquanto, o Lolla Day, válido para apenas um dos dias de festival, ainda não está disponível.

Os ingressos que estão à venda são válidos para pacotes de três dias de festival e podem ser:

Lolla Pass: (de R$ 1.284 até R$ 3.024 - valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) - Ingresso clássico e que dá acesso aos 03 dias de festival (sexta, sábado e domingo).

Lolla Comfort Pass: (de R$ 2.316 até R$ 5.448 - valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) - Ingresso pra quem busca conforto durante os 3 dias de festival. Dá acesso ao festival e a área exclusiva Lolla Comfort by next com pontos de descanso, bares e cashback para alimentos, bebida e mercadorias

Lolla Lounge Pass: (de R$ 3.880 até R$ 5.344 - valores referentes ao primeiro lote, com taxa de conveniência inclusa) - para quem busca experiência premium durante os três dias de festival. Com open bar e food, traslado de ida e volta e mais benefícios.

Em 2022, evento reuniu 302 mil pessoas ao longo dos três dias de festival. Miley Cyrus, Doja Cat, Strokes, Marina e Idles foram algumas das estrelas internacionais do evento. Marina Sena, Gloria Groove, Jão, Pabllo Vittar e Matuê estão entre os artistas brasileiros que se destacaram na programação.