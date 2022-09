London Bridge: operação definine como será funeral e sucessão da Rainha Elizabeth II

Em meio a preocupações com a saúde da rainha Elizabeth II, de 96 anos, o termo "London Bridge" (Ponte de Londres) viralizou no Twitter nesta quinta-feira (8). O termo é um código para o plano do funeral e sucessão da monarca, que está no poder desde fevereiro de 1952.

Mais cedo, um comunicado do Palácio de Buckingham informou que a rainha teve uma piora na saúde e está sob cuidados médicos. Ela não está hospitalizada, permanecendo em repouso no palácio de Balmoral, na Escócia.

"Os olhos dela serão fechados e Charles será rei", diz reportagem do Guardian que explicou o protocolo. "O primeiro funcionário a lidar com a notícia será o Sir Christopher Geidt, secretário particular da rainha e ex-diplomata que recebeu um segundo título de cavaleiro em 2014.

Depois disso, deve-se entrar em contato com o chefe de governo do Reino Unido - hoje, a recém-empossada primeira-ministra Liz Truss, que mais cedo lamentou a notícia sobre o estado de saúde da rainha. Os funcionários de primeiro escalão vão receber uma mnensagem por uma linha interna segura, afirmando "London Bridge fell" (Ponte de Londres caiu).

Depois, o Ministério das Relações Exteriores vai alertar os 15 governos dos países onde Elizabeth II ainda é chefe de Estado, além de outros países da Commonwealth.

A morte da rainha também traz mudança na emissão de novas moedas e notas. A libra esterlina, que hoje estampa o rosto dela, vai mudar o design, de acordo com o site My London. Isso deve afetar também países como o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O hino nacional do Reino Unido também deve alterar a letra, substituindo a palavra "rainha" para "rei".

A população não deve demorar muito a ser informada, pois vai haver prioridade para divulgar um comunicado à imprensa britânica. Quando o rei George VI, pai da rainha, morreu em 6 de fevereiro de 1952, a notícia foi comunicada quase quatro horas.

O protocolo prevê ainda que um funcionário vestido de luto vai até o Palácio de Buckingham para colocar na porta uma nota oficial comunicando o falecimento. Os apresentadores dos noticiários da estatal BBC devem vestir roupas pretas e a programação será suspensa para acompanhar o fato.

Haverá uma convocação em caráter especial para o Parlamento, que vai determinar estado de luto. Primeiro na linha de sucessão, o príncipe Charles deve ser proclamado o novo rei no dia seguinte à morte, às 11h de Londres.

Os protocolos da operação, que incluem mais detalhes para o funeral, foram elaborados há décadas e são atualizados anualmente.