Longa, sim: camisa oversized ganha uns centímetros a mais

Está acostumada com a tradicional camisa de alfaiataria? Pois saiba: ela cresceu. Sim, ganhou uns centímetros a mais e virou a peça curinga do momento. Clássica, combina com muitas produções e se transforma com facilidade. Pode ser pensada como vestido, mas também ganha o título se “Sobreposição Perfeita”, porque basta abri-la, para que tome o lugar do quimono ou da jaqueta. Se o intuito é recorrer à forma tradicional, combina com calça e está feita à produção. Neste editorial mostramos três formas de você apostar nela, reforçando a ideia de multiplicidade, afinal, não dá mais para deixar peça nenhuma esquecida no armário.



1. Basta um cinto pra marcar a silhueta e o camisão ganhar ares de vestido. Uma bolsa laranja acende ainda mais o look, essa que deve ser uma das cores apostas para o verão.

2. Itens oversized são os desejos fashion do momento, vale investir. Por isso, combinamos nossa peça destaque com pantalona de linho. Por baixo, um top com estampa vichy. A bolsa, sandália e cinto mais esportivos arrematam a produção.

3. Agora o camisão vira uma sobreposição esperta e faz bonito com maiô branco e short laranja neon. As argolas, cinto e óculos fazem o match perfeito.





FICHA TÉCNICA

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Fernanda Bonfim da Home Model (@homemodelssa)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)