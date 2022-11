Longe do 'Mais Você', Ana Maria Braga passa por cirurgia

Ana Maria Braga passou por uma cirurgia na última sexta-feira (11) e deve ficar afastada pelas próximas semanas do "Mais Você". As informações são do Uol.

De acordo com a assessoria da apresentadora, a operação foi motivada por uma dor na perna, causada pela radioterapia que fez para tratar o câncer. O procedimento foi simples e já estava programado.

Ana Maria já recebeu alta, mas se ausentará do "Mais Você" nas próximas semanas em razão da programação da Copa do Mundo.

O programa de hoje foi apresentado por Fabricio Battaglini e Thalita Morete. A dupla estará à frente do programa até sexta-feira.