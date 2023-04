Longe do SBT desde setembro, Silvio Santos cancela gravação de programa novamente

O apresentador Silvio Santos, de 92 anos, resolveu não aparecer novamente no SBT para gravar a edição do 'Jogo dos Pontinhos'. Ele, que está afastado da televisão desde setembro do ano passado, não revelou o motivo do cancelamento.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, até o momento não há confirmação de uma nova data para que o dono da empresa retorne aos estúdios para gravar o programa.

Tudo indica que Silvio não estaria mais disposto a ter um compromisso de gravações semanais, deixando o comando do programa com a filha, Patrícia Abravanel. O dono do Baú da Felicidade gostaria de gravar quando estivesse com vontade ou se sentindo bem.

De acordo com o colunista do R7, Ricardo Feltrin, Silvio retornou ao Brasil no último sábado (15), pedindo para gravar o programa, revelando planos futuros para as empresas, e levando dados internos para entender o que estava acontecendo dentro do SBT.