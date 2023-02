Lore, Bruna Marquezine e ex-BBBs: a 3ª noite no Camarote Salvador

São Pedro tem mostrado que a chuva é para lavar a alma, e mais uma madrugada na capital baiana teve "toró" forte. Mas o Camarote Salvador mostrou sua força ao arrastar uma multidão no terceiro dia de Carnaval, no sábado (18).

Como sempre, o espaço vip foi um dos mais requisitados pelos famosos na folia. Bruna Marquezine, por exemplo, esteve no local pela terceira noite seguida.

Também curtiram o camarote nomes como a modelo Alessandra Ambrósio, os atores Nicolas Prattes, Marcela Fetter e Alice Wegmann, o dermatologista Thales Bretas (viúvo de Paulo Gustavo), o cantor Tierry, o youtuber Matheus Mazzafera, a dançarina Lore Improta, o empresário Marcus Buaiz (ex-marido de Wanessa Camargo) e as ex-BBBs Mari Gonzalez e Vivian Amorim.

Lore Improta no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Nicolas Prattes no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Jonas e Mari Gonzalez no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Thales Bretas no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Alice Wegmann no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Marcela Fetter no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Bruna Marquezine no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Vivian Amorim e amigos no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Tierry no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador) Marcuz Buaiz no Camarote Salvador (Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador)

A influenciadora, modelo e apresentadora Carol Magalhães também esteve no espaço e celebrou a volta do Carnaval após dois anos. "Um retorno sempre traz emoção. Não tem um trio que passe que eu não fique arrepiada. A energia, o povo vindo, é muito legal ter isso de volta. Eu quero muito ver Bell Marques", comentou.

Carol disse ter observado uma grande quantidade de jovens curtindo a folia, principalmente aqueles que eram muito jovens ainda em 2020, antes da pandemia. Ela citou o próprio filho, Luiz Eduardo Magalhães Guinle, de 22 anos.

"Há 4 anos, ele não frequentava o Camarote Salvador. Hoje, é assíduo, traz vários amigos. Acho muito legal um Camarote cheio de gente linda, jovem e animada", disse.

Carol Magalhães comemorou a volta do Carnaval

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador)

O empresário Paulo Góes, sócio da Premium Entretenimento, empresa que promove o Camarote Salvador, falou sobre o retorno do espaço luxuoso e com casa cheia logo no primeiro dia.

"Eu avalio que o Carnaval da Bahia surpreende cada vez mais. São quase três anos, ficamos dois sem acontecer e o público está mostrando a força que é essa alegria, um ícone mundial. O Camarote Salvador está performando bem, estamos na terceira noite e felizes", comemorou.

O empresário comentou também que o primeiro dia, quinta-feira, sempre é mais difícil por causa de ajustes que precisam ser avaliados. Mas a segunda noite "rodou bem e os outros dias serão maravilhosos".

Questionado sobre mudanças no Camarote para 2024, Paulo Góes revelou que já tem algumas possibilidades, mas preferiu manter o mistério.

"A gente tem algumas ideias. Ao longo do mês de março, vamos definir qual é a mais interessante para aplicar no Carnaval de 2024. Aguardem".

O empresário Paulo Góes

(Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Quem estava curtindo a área da música eletrônica, um dos ambientes mais frequentados do evento, era Gleici Damasceno. A ex-BBB falou que é sua segunda vez na folia baiana, e que subiu no trio de Ivete Sangalo. Sobre a música do Carnaval, ela apostou em Veveta. "Ah, claro que vai ser 'Cria da Ivete'. A gente só escuta isso e espero que seja essa".

Ao lado de Gleici, estava Elana Valenária, que participou do Big Brother Brasil 2019. A engenheira agrônoma contou que tem aproveitado bastante a capital baiana, e que é sua estreia no Carnaval.

"Minha primeira vez em Salvador, estou achando incrível. Ontem, eu tive a experiência de subir em um trio. Eu só assistia na TV e passou um filme na minha cabeça. Tem uma frase que não é clichê: 'só vivendo para vocês sentirem o que é o Carnaval de Salvador'. O tempo todo eu me arrepiava, é uma coisa surreal", comentou.

Elana, no entanto, discordou de Gleici e citou Zona de Perigo, de Léo Santana, como favorita para ganhar como música do Carnaval. "Não sai da minha cabeça".

Gleice e Elana afirmaram não estar torcendo por ninguém da edição de 2023 do Big Brother Brasil. A primeira disse que não consegue acompanhar o reality show, devido aos compromissos de trabalho. Já Elana acredita que é cedo para puxar a torcida.

Gleici Damasceno e Elana Valenária: sem torcida no BBB 23

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador)

Vencedora do reality show A Fazenda 22, Bárbara Borges também circulou pelo Camarote Salvador, ao lado de Iran Malfitano, namorado e colega de confinamento. A atriz comemorou o prêmio e o fato de ter conquistado não só o valor, mas também um amor - e que espera que dure bastante.

"Estou muito feliz, estou celebrando tudo o que conquistei lá, porque o prêmio é importante, tem o lado financeiro, mas eu dou mais valor é o que eu vivi emocionalmente para minha vida, os vínculos de amizade. O amor, principalmente. A gente se conhece há 20 anos, mas entendemos que era mais que uma amizade. Estamos curtindo muito esse pós reality", vibrou.

Durante a conversa, Bárbara reforçou que o apoio de Xuxa foi importante para sua trajetória dentro do reality show. Para a atriz, o fato de sido ex-Paquita ajudou a ter visibilidade boa, principalmente após o apoio da Rainha dos Baixinhos. "Relações que a gente faz".

Iran Malfitano e Bárbara Borges: amor está no ar

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador)

Dentro do Camarote Salvador, foi possível notar o público aproveitando bastante os espaços, como a área da música eletrônica e o palco principal. Xanddy Harmonia, o DJ internacional Diplo, Carlinhos Brown, Filhos da Bahia e Danniel Vieira eram algumas atrações da noite.

Área de shows do Camarote Salvador

(Foto: Brenda Viana / CORREIO) Espaço Praia do Camarote Salvador

(Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Xanddy Harmonia, Danniel Vieira e Diplo

(Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador)

