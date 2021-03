Lore Improta anuncia gravidez: 'estamos muito felizes'

A dançarina e influencer Lore Improta está grávida do cantor Leo Santana. A novidade foi anunciada pelo casal nesta terça-feira (16), nas redes sociais.

"Ahhh estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. ???? E ainda bem que esse dia chegou! Tem #BabyGG na área!! Isso mesmo, GRÁVIDOS!", escreveu a dançarina. Lore acrescentou ainda que o filho é uma esperança para os tempos difíceis.

"Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família", completou.

O anúncio foi feito eu um post patrocinado pela Lacta sobre ovos de páscoa.

Casamento

Eles se casaram no dia 20 de fevereiro, em Salvador. A cerimônia intimista aconteceu em casa e contou com a presença dos pais dos noivos e das irmãs do cantor. O vestido de Lore foi assinado por Marcelo Quadros e o styling ficou a cargo de Albert Franconaid.

Em suas redes sociais, Lore postou uma troca de olhares apaixonados do casal e a frase: "Sr e Sra Improta Santana". Léo foi mais formal: "Que Deus abençoe nossa união! Te amo. #DeusConosco".