Lore Improta brinca sobre assédio com Leo Santana: 'homem mais desejado do Brasil'

Lora Improta foi às redes sociais, na terça-feira (14), para desabafar, em tom de brincadeira, que não aguenta mais ver seu marido Leo Santana sendo assediado desde o lançamento da música 'Zona de Perigo'.

"Gente, estava calada esse tempo todo e estava ficando realmente insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país. As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Porque ninguém me respeita mais", começou ela.

Apesar do pequeno desconforto, a dançarina disse que entende todo o 'frisson'. "Não é todo dia que um homão desses de dois metros de altura aparece desse jeito, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes, era só paisagem e comida. Tenho noção disso".

Lore ainda aproveitou para prestar sua solidariedade aos homens que se comparam, ou tentam se comparar, a Leo. "E assim, homens: eu sei, deve ser muito difícil competir com um homem assim. Então, eu vim aqui justamente deixar toda a minha solidariedade para vocês. Eu sei que isso destruiu vários casamentos, namoros, 'juntamentos'. Mas se vocês precisarem de mim, eu estou aqui."

No comentários, amigos famosos entraram na brincadeira. "Minha amiga, perdoa, porque é babado", comentou Ivete Sangalo. "É tanto carinho, tanta sororidade, tanta empatia que eu tenho por você que eu nem tenho ciúmes, amor! Divido ele contigo numa boa querida! Fica tranquila", brincou Regina Casé.