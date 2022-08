Lore Improta desabafa sobre dificuldade em viajar com Liz; entenda

Lore Improta e Leo Santana viajaram para a Disney, nos Estados Unidos, com a família toda. No entanto, a dançarina relatou nas redes sociais que sentiu medo e uma certa dificuldade de conseguir colocar a pequena Liz, de 11 meses, para dormir no voo de mais de 8 horas.

No Instagram, a loira deu detalhes de como foi a viagem e como conseguiu deixar a menina sem chorar tanto no voo. “Vou confessar a vocês que eu estava muito tensa porque a Liz é uma criança muito agitada e que “não gosta” de dormir”, iniciou.

Ela comentou que começou a dar florais e remédios homeopáticos para Liz, a fim de deixá-la mais calminha. No entanto, não adiantou muito. "Mas, mesmo assim, ela só dormiu 2h no total. Tudo chamava a atenção, mesmo com o avião todo escuro”, relatou.

Com a família toda no avião, Lore disse que conseguiu ter uma rede de apoio grande para ajudar a entreter a pequena, que estava adorando conhecer cada detalhe da aeronave. “A sorte é que a rede de apoio veio completa, então a gente revezava. Trouxe o tablet com as musiquinhas que ela gosta e também ficou engatinhando o avião todo e andando com a gente atrás”, comentou.

Por fim, ela ainda disse que ficou incomodada no início com o choro da filha, ainda mais por medo dos outros ficarem reclamando, mas compreendeu que Liz é apenas um bebê: “Eu ainda fico incomodada com o choro da Liz em acordar as pessoas, mas tenho trabalhado na minha cabeça para entender que ela é uma neném e que todos nós já fomos um e as pessoas precisam entender isso. E eu que sou só uma mãe tentando administrar todo esse mundo novo”.