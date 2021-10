Lore Improta e Léo Santana comemoram primeiro mês da filha Liz

Os pais da pequena Liz, Lore Improta e Léo Santana, comemoraram o primeiro mês completo da filha, que nasceu no dia 26 de setembro, em Salvador. Liz nasceu de parto normal realizado no Hospital Português, saudável, pesando 2.8 kg e medindo 48 cm.

Na manhã desta terça-feira (26), Lore publicou uma mensagem para a bebê. “Há um mês eu descobri o verdadeiro significado do amor. O mais genuíno, sagrado e absoluto. De tirar o fôlego, colocar no eixo e me dar uma razão. Há um mês descobri um mundo completamente diferente. Um mundo que faz sentido! Feliz vida, filha. Sempre. Obrigada por construir uma família comigo. Léo Santana te amo”, declarou.

Mais tarde, no mesmo dia, a mamãe ainda postou fotos da festinha de ‘mêsversário’ de Liz, com a presença de familiares. Veja abaixo.