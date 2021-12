Lore Improta e Leo Santana fazem 'Baile da Santinha' para celebrar três meses de Liz

O casal Lore Improta e Leo Santana, pais da pequena Liz, usaram as redes sociais nesta segunda-feira (27) para mostrar a celebração do terceiro mês de vida da filha.

O tema escolhido para a festinha foi "Baile da Santinha", evento conduzido por Leo que no início do próximo ano terá mais uma edição.

"Minha mãe fez o Baile da Santinha especial para mim, já que mês que vem eu não vou poder ir curtir o show do meu papai Leo Santana. E eu fiquei muito feliz", escreveu Lore em seu Instagram.

A edição de 2022 do Baile da Santinha acontece nos dias 7, 14 e 21 de janeiro no Parque de Exposições, e já está com os ingresso à venda.

O evento contará com shows de artistas como: João Gomes, Henrique e Juliano, Alok, Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Luiza Sonza, Tayrone, Bruno e Marrone e DubDogz.