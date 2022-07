Lore Improta entrega photoshop nas partes íntimas de Léo Santana: "A gente brigou"

Uma simples foto, em 2018, com Léo Santana e Lore Improta, viralizou nas redes sociais após as partes íntimas do cantor chamarem a atenção dos internautas por ser, supostamente, pequena demais. A imagem consistia no casal na praia de Fernando de Noronha.

Na sunga, o membro do artista sobressaiu o clique e deixou a dançarina bastante irritada. De acordo com Lore Improta, quatro anos depois, ele ficou revoltado com as críticas do seu 'amigo' ser taxado de minúsculas nas redes sociais.

"Eu que diminuí no photoshop. Por Deus, pela minha filha. Ele não sabia, ele ficou p*to com minha cara, a gente brigou muito e quase foi um término isso", contou ao podcast PodPah. "Estava marcando demais e eu estava incomodada. Eu estava com o corpo muito bonito do lado dele, falei "não vou perder essa foto". Ele ficou muito puto, a gente brigou. Pegaram muito no pé dele, virou meme", comentou dando risada da situação.

A mãe de Liz, que também comentou sobre sua saída do FitDance e a briga com Fábio Duarte, ainda revelou que o atual marido, na época, terminou com ela e passou a compartilhar várias fotos com o membro marcado. "Depois disso, ele começou a postar o p*u todo marcado, toda vez, pra galera ver que o p*u dele era grande e eu falava "não precisa ficar postando as cuecas marcando", comentou.