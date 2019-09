Lore Improta ganha festa surpresa no Litoral Norte

Após viagem de aniversário com a família em Vancouver, a dançarina baiana Lorena Improta recebeu nesta sexta (6) uma surpresa de amigos para um dia de festa à beira-mar. Com pés na areia e muita animação, o Nanö Beach Club, localizado na Praia de Subaúma, foi o espaço escolhido para o evento, que abre o calendário de festas do clube de verão para a temporada.

O produtor João Caldas, responsável pelo look da baiana, apostou em tecidos leves com muito neon e reuniu a galera para a pool party. A música ficou por conta de La Furia, CBX Samba Club, com participações de Falcão da Guig Ghetto, Flavinho e a Carreta, Zé Paredão e Hiago Danadinho.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Clube de verão

A 100 km do aeroporto, o clube recreativo Nanö Beach Club possui vista para o mar, restaurante próprio, piscina de borda infinita, estacionamento, bar e praia com faixa de areia larga e acesso privativo. Com festas abertas ao público como a Santa Onda, a pool party We Love Nanö, as quintas-feiras de forró Subaúma Sempre e o Nanö Novo, o local é um dos espaços mais bombados das intermediações de Salvador e do Litoral Norte e promete um calendário agitado para a alta estação 2019-2020.