Lore Improta mostra 1ª vez de Liz na praia em Salvador: Incrível

A dançarina Lore Improta compartilhou neste domingo (2), a primeira ida à praia de Liz. A primogênita do casal Lore e Leo Santana tem um ano.

Liz se divertiu em uma praia de Salvador no domingo com um um modelo de maiô colorido, com amigos da mãe e o avô, pai da influencer.

"Lilica na praia curtindo e brincando no mar pela primeira vez. Foi incrível demais! ???????? Será que ela vai gostar de praia igual a mãe?!, escreveu Lore.

Lore registrou a filha brincando na areia, bebendo água de coco e caminhando com ela na praia, além de, claro, tomando seu primeiro banho de mar.

O papai Léo Santana não participou do passeio, mas comentou na postagem da esposa: Que foto linda".