Lore Improta mostra barriguinha de grávida pela primeira vez: 'Amor da minha vida'

Grávida, Lore Improta exibiu pela primeira vez sua barriguinha em um clique de biquíni no Instagram neste sábado (20). Na imagem, a dançarina, casada com Léo Santana, está toda sorridente em uma praia. "13 semanas do amor da minha vida!", declarou. Procurada pela revista Quem, a dançarina – grávida de três meses – afirmou que ficou muito feliz por compartilhar a novidade.

“Eu estou muito feliz e realizada. Não tenho muitas palavras pra esse momento, é uma sensação indescritível. Sempre tive o sonho de me casar e construir a minha família. Mantivemos em segredo nesse primeiro momento para preservar o crescimento do bebê, que é muito delicado. Agora que estamos mais seguros, decidimos compartilhar essa alegria com todos”, disse ela.

