Lore Improta mostra rosto da filha Liz em ensaio fotográfico

A dançarina Lore Improta publicou um registro que "explodiu o fofurômetro" nas redes sociais, ao mostrar o ensaio de "newborn" feito pela filha, Liz, que nasceu no final de setembro deste ano. A menina é fruto do relacionamento como cantor e também baiano Léo Santana.

"Sei que vocês estavam loucos para me conhecer um pouco mais, então minha mamãe separou essa foto bem linda do meu ensaio de newborn. Agora a pergunta que não quer calar: com quem vocês acham que eu pareço?", disse a dançarina.

Nos comentários, Léo Santana, disse que desmoronou com os olhos da menina.

"Ahhhh, mentira que minha princesa tem os olhos claros... Aí o papai desmorona! Vocês são os amores da minha vida todinha", brincou o cantor.





Em menos de 14 horas, a publicação da bailarina rendeu mais de 1,7 milhão de comentários. Entre eles alguns famosos como as ex-BBBs Thelma Assis, Gabi Martins e Camilla de Lucas, a digital influencer Jade Seba, a dançarina Juliana Paiva e o ator Rafael Zulu.

A primeira filha do casal Lore Improta e Léo Santana nasceu no dia 26 de setembro, em Salvador. A dançarina deu entrada no Hospital Português, ainda durante a madrugada. O parto da pequena Liz aconteceu por volta das 8h30 e foi normal.