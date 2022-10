Lore Improta publica carta aberta à filha sobre orgulho de ser nordestina

A dançarina e youtuber Lore Improta, 29, publicou em suas redes sociais uma carta aberta à filha Liz, de 1 ano, que é fruto de seu casamento com o cantor Leo Santana, 34.

Baiana como o marido e a filha, Lorena divulgou em seu perfil pessoal no Instagram um clipe com vários registros do primeiro ano de Liz e reforça diante da filha o valor de ser nordestino.

"Filha, em tempos que o óbvio precisa ser dito, eu repito: não tenha vergonha de nada que te faz nordestina. Não importa se vão rir do seu sotaque ou pedir para ele ser neutro. Não importa se vão fazer piada com seu clima, a gente sempre dá a volta por cima. Com trabalho e rima, a gente sempre bota quente mesmo", filosofou

"Tem gente que é tão pequena que acha que o Nordeste é uma vila e que por aqui é tudo igual, e esquece que, do cuxá maranhense ao dendê baiano, tem mais sabores do que areia na praia", acrescentou.