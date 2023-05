Lore Improta reclama do comportamento abusivo de fãs de Leo Santana

A dançarina Lore Improta, de 29 anos, está casada com o cantor Leo Santana desde a pandemia, quando também teve a primeira filha, Liz, de 1 ano. Acostumada com as fãs do marido, a loira fez revelações sobre algumas situações.

Em conversa ao podcast Vênus, no YouTube, Lore Improta contou que não vê problema em algumas mulheres pedindo foto e chamando o marido de "gostoso", mas que quer mais respeito da parte do artista.

"'Eu sou a mulher e estou do seu lado, isso precisa [ser] respeitado. Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto. Você é lindo mesmo e que massa que ela queira uma foto contigo. Pra mim não é [esse] o problema'. E ele falou: 'é, eu sei'", disse.

Em um desses episódios, Lore estava com pessoas próximas, quando uma fã passou dos limites com Leo Santana, a deixando bastante chateada.

"A gente estava viajando e tinha umas mulheres no hall do hotel, bebendo, aí eu passei com ele, meu pai, minha assessora e a minha filha. Aí elas gritaram o nome dele, o que é normal, mas uma delas levantou muito alterada, bêbada, e disparou: 'venha pra cá, seu lindo, maravilhoso, gostoso e não sei o que'... Cara, me subiu um ódio", contou.

A admiradora do cantor ainda foi rebatida por Lore, que repreendeu a atitude da mulher na frente dela. "A mulher dele está aqui também. Está enxergando que estou aqui? Tipo assim: 'me respeita, entendeu?'", finalizou.