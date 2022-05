Lore Improta recupera canal no YouTube e comemora na web: ‘Me abalou’

Dançarina e integrante do time do Dança dos Famosos, Lore Improta iniciou a semana com boas notícias. Após ter o canal no YouTube hackeado na última semana, a loira comemorou a recuperação do perfil em seu perfil no Instagram.

“O canal voltou gente, nossa eu tava muito mal, muito triste gente. Dez anos de trabalho, investimento, de tempo, de amor, de dinheiro, de equipe, de tudo. As coisas de Liz, eu estava já perdendo as esperanças”, disse.



Em vídeo, Lore contou que além da ajuda da equipe, ela teve um apoio especial, a de Bianca Andrade, Boca Rosa, que já passou pelo mesmo problema há alguns anos. Além do canal invadido, Lore também teve o cartão clonado pelos hackers.

“Queria muito agradecer a toda minha equipe, toda equipe do YouTube. Boca Rosa, Bianca, me ajudou porque ela perdeu o canal dela porque ela perdeu o canal dela também. Estava desacreditada já, essa semana foi bem puxada, tenho certeza que isso me abalou emocionalmente demais e por isso que eu não estava melhorando”.