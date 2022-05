Lore Improta revela sofrer ataque hacker: 'clonaram até o meu cartão'

Lore Improta compartilhou com seus fãs nas redes sociais, nesta quarta-feira (04), que foi vítima de uma invasão em seus canais no Youtube e que teve o cartão clonado.

"Minhas duas contas do Youtube foram hackeadas. Estou aqui tentando resolver as coisas. Não sei se a gente vai conseguir recuperar os vídeos, eles apagaram todos os vídeos do canal", conta a influencer.

Ela diz que já conseguiu recuperar as senhas, mas acredita que perdeu todo o conteúdo que foi apagado. "Esse povo que não tem muito o que fazer e fica querendo atrapalhar o trabalhos dos outros...", declarou.

Lore ainda disse que teve o cartão de crédito clonado. "A maturidade vem nessas horas, se fosse um tempo atrás eu estaria me descabelando. É chato, é estressante, mas a gente vai tentar resolver", comenta.

Ela diz lamentar principalmente a perda dos registros da gravidez e parto da sua filha Liz, além de todo o material de trabalho acumulado ao longo dos anos.