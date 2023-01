 Lore Improta será madrinha em Salvador da festa de Carnaval do Alô Alô Bahia  

Baile de Carnaval que se preze tem que ter uma madrinha e com o ‘Alô Alô Folia’ não poderia ser diferente. O abre alas assinado pelo portal Alô Alô Bahia no próximo dia 9 de fevereiro, na Casa do Carnaval, terá ninguém menos do que Lore Improta neste posto. "Fico muito honrada com o convite do Alô Alô Bahia! Sempre tento levar a cultura baiana para todos os lugares que passo, mostrar de onde vim, o que a Bahia tem de melhor, e ver isso sendo reconhecido é muito especial”, disse.

Dançarina, empresária, influenciadora e apresentadora, Lore é apaixonada pela maior festa de rua do planeta e grande incentivadora da cultura baiana. “É uma época tão importante para músicos e toda a produção que trabalha com entretenimento, então me emociona demais participar”, destaca.

Mãe da pequena Liz, de um ano, fruto do seu casamento com o cantor baiano Léo Santana, a artista diz estar ansiosa para o Carnaval. Entre seus compromissos profissionais, será musa da escola de samba Viradouro no Rio de Janeiro. Antes, assumirá o posto de madrinha da festa realizado pelo Alô Alô Bahia. “Amo muito essa época do ano e os preparativos estão a mil! Além de desfilar mais uma vez, vou conseguir curtir Salvador também, nesse momento de retomada do Carnaval baiano depois de 2 anos sem”, garante Improta, que promete uma temporada de fortes emoções.

O ‘Alô Alô Folia’ contará com show de Alexandre Peixe e reunirá mais de 30 empresas que estarão, na ocasião, ativando as suas marcas com projetos customizados.

Lorena Improta será madrinha do ‘Alô Alô Folia’, baile de Carnaval promovido pelo Alô Alô Bahia (Foto: reprodução / redes sociais)





Carnaval pujante

O fortalecimento do Carnaval do Centro de Salvador é uma das metas da prefeitura para a edição desse ano da festa de rua. Os trechos que incluem o circuito do Campo Grande (Avenida Sete de Setembro e Rua Carlos Gomes), Praça Castro Alves, Circuito Batatinha (Pelourinho) e o Santo Antônio Além do Carmo serão valorizados pela administração municipal. “A diretriz do Prefeito Bruno Reis é que possamos ampliar as iniciativas para que tenhamos um Carnaval pujante, diversificado, trazendo ao mesmo tempo grandes atrações e, também, novas possibilidades e experiências para que apresentemos uma festa como nunca se viu. Estamos trabalhando neste sentido”, destacou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Isaac Edginton (Foto: divulgação)









Olhar precioso





Baiano, nascido em Salvador, o premiado artista multiplataforma, fotógrafo e cineasta Nixon Freire já trabalhou para marcas robustas, como Mercedes, Bridgestone, Puma, Jeep, Ford e Dodge, entre outros, em diversos países. Desde o ano passado, ao seu vasto portfólio acrescentou um novo projeto: a Casa Recôncavo. A ampla morada de três pavimentos localizada em um casarão histórico recém-reformado no Santo Antônio Além do Carmo está disponível para locação. Decorada com móveis assinados e objetos de arte do acervo pessoal do proprietário, inclusive uma coleção de fotos de Mario Cravo Neto, a casa inspira contemplação de quem a visita, como Victor Collor, criador do blog Vic&Co, que se hospedou por lá no início de janeiro. “Estive em Salvador especialmente para fotografar a Casa Recôncavo”, nos disse Victor, que é considerado pela GQ um dos homens mais elegantes do Brasil.

Casa Recôncavo (Foto: divulgação)

Jantar no Rio Vermelho

Caetano Veloso reuniu amigos, terça-feira, em sua residência baiana, no Rio Vermelho. O encontro – que contou com jantar especial assinado pelo chef Vini Figueira – reuniu diversos artistas como Regina Casé e Humberto Carrão. Anfitrião de mão cheia, Caetano recebeu os convidados ao lado da esposa, a empresária Paula Lavigne.

Caetano Veloso, Vini Figueira e Paula Lavigne (Foto: divulgação)









Parabéns pra você

O cantor Pipo Marques completou 29 anos na última quarta-feira. Para celebrar a data, reuniu amigos e familiares para jantar em Salvador. O cenário escolhido foi o restaurante Sette, na Ladeira da Barra. “Comemorar ao lado das pessoas que você ama é a melhor parte. Muito obrigado por todo o carinho que tenho recebido”, celebrou Pipo que recebeu os convidados ao lado dos pais Aninha e Bell Marques, da cunhada Patrícia Guerra e do irmão, Rafa Marques.

Pipo Marques celebra aniversário ao lado da família (Foto: divulgação)