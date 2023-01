Lore Improta sofre com chulé de passageira sentada ao lado em avião

A baiana Lore Improta passou por uma situação curiosa durante um voo realizado na noite desta quarta-feira (4). A passageira sentada ao lado da artista no avião exalava um chulé intenso.

Segundo Lore, a máscara de proteção contra Covid-19, que voltou a ser obrigatória em aeroportos em dezembro do ano passado, foi sua salvação contra o odor.

"A mulher tirou a bota aqui do meu lado, e pense num chulé. Não é possível que ela não sinta e nem o marido", contou Improta. "Se eu não tivesse de máscara eu ia estar dez vezes mais estressada".

A baiana ainda mandou um recado para a mulher com chulé. "Se ela for minha seguidora... Minha amiga, coloca um negócio nessa meia, porque não está normal, não! Estou com pena do marido dela e com pena de mim também"