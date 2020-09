Lore Improta vai comemorar aniversário com os fãs em festa virtual

(Foto: Danilo Borges/Divulgação)

Para comemorar o seu aniversário de 27 anos, que é nesta terça-feira (1º), a apresentadora e dançarina Lore Improta decidiu promover uma festa virtual pra lá de animada com seus fãs e amigos. O evento vai acontecer nesta quinta-feira (3) e será de forma interativa, com duas horas de muita música e dança.

Além da interação de Lore com os fãs, a festa vai contar com convidados especiais e uma programação musical. Está confirmado um pocket show do cantor Léo Santana, noivo da dançarina, e também uma apresentação de Claudia Leitte, que vai cantar a música Taquitá.

A festa também tem presença confirmada das influenciadoras Thaynara OG e Mari Saad. “Decidi fazer essa festa virtual porque tenho muita saudade desse contato mais próximo com os meus fãs e amigos. Eu sou muito ligada a eles e por conta da pandemia não temos nos visto. Então estou preparando muita coisa legal para a festa e várias surpresas. Quero que todo mundo dance bastante no dia!”, diz Lore.

As vagas para participar da festa foram distribuídas com cadastros no site www.festadalore.com.br e já estão esgotadas. Quem não conseguiu fazer cadastro a tempo, no entanto, poderá assistir tudo pelo YouTube.

Para comemorar o aniversário, Lore publicou um desafio de maquiagem em seu Instagram nesta terça. Assista: