L’Oréal Paris promove campanha de combate e conscientização contra assédio

A L’Oréal Paris espera impactar 12 milhões de pessoas com ações contra o assédio nas ruas, dentro da proposta da marca de valorizar e empoderar mulheres no mundo todo. Para reforçar e dar mais voz a esse tema e com o compromisso de conscientizar e capacitar mulheres e homens no movimento antiassédio, a marca invade as ruas de Salvador durante o carnaval e do Rio de Janeiro e São Paulo durante o mês da mulher, em março com a estratégia de Stand Up.

“Carnaval é época de celebração, e como uma marca feminina e feminista, precisamos ocupar esses espaços para apresentar e reforçar a importância da conscientização sobre o tema e oferecer treinamento, tanto para a vítima quanto para testemunha, para evitar ou intervir em situação de assédio. Essa ação reforça empoderar as mulheres e gera impacto positivo na sociedade”, comenta Laura Parkinson, diretora da marca L’Oréal Paris no Brasil.

Stand Up é o programa de treinamento desenvolvido por L'Oréal Paris junto com a ONG Right To Be, que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas no mundo. A metodologia de intervenção se provou eficaz quando aplicada em universidades americanas, diminuindo em 17% os casos de violência sexual no local. O programa oferece um método baseado em 5 Ds – distrair, delegar, documentar, direcionar e dialogar – que auxiliam homens e mulheres a intervir com segurança diante dessa situação tanto.

A marca está presente no Camarote Expresso 2222 e também com mídia externa nas principais ruas de Salvador, no metrô e no terminal rodoviário, para reforçar a mensagem de um carnaval sem assédio.

