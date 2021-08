Lorena Improta e Léo Santana falam da expectativa para a chegada de Liz

Falta pouco para a chegada de Liz! Na reta final da gravidez, Lorena Improta e Léo Santana revelam que a pequena, primemeira filha do casal, vem para fortalecer ainda mais a reação. 'Grávidos', eles posaram para um ensaio da fotógrafa Mari Righez, especialista em gestante.

"Liz veio para aumentar ainda mais o nosso amor, a nossa união, cumplicidade, o nosso cuidado um com o outro. A relação amadureceu muito ao longo desse tempo e a chegada de Liz só nos trouxe paz e felicidade", avalia Léo, em entrevista ao G1.

Para Lorena, a virada de chave foi ainda mais intensa:

"Essa gestação já me mudou bastante, principalmente na parte emocional. Minhas emoções estão à flor da pele. Estou me sentindo mais paciente. As prioridades mudam, sabe? Quando a gente tem uma criança vindo ao mundo ela é o primeiro lugar."

"Passei a ter mais cautela com as coisas, comigo também. Estou me sentindo mais amorosa com meu marido e minha família. Cada dia que passa está vindo mais o instinto de mãe para mim. Estou muito ansiosa pela chegada dela", afirma a dançarina e influenciadora digital, que não parou de trabalhar e nem de produzir conteúdos durante os 9 meses de gestação.

Isso não significa que tudo foram flores. Ela fez questão de compartilhar todo o processo de uma gravidez real com seus seguidores, como o anúncio da gestação, as ultras, mas também os enjoos, azia, mal-estar...

"Acredito que o caminho da mulher na gestação e maternidade pode ser muito solitário quando romantizado demais. Eu mesma tinha uma visão maravilhosa do gestar, idealizada pelo que eu via na internet, e quando comecei a enfrentar algumas questões físicas e emocionais vi que não é bem assim. Os meus enjoos, por exemplo, duram até hoje. Foi um processo para mim também entender as mudanças do meu corpo, aceitar e acolher esse movimento que meu corpo está fazendo ao gerar uma vida, principalmente porque tive uma queda de energia muito grande no primeiro trimestre, o que sei que é normal para algumas gestantes".

Nem todos entenderam os desabafos e inseguranças de Lorena, que conta ter sofrido ataques na internet ao dividir suas angústias:

"Gerar uma vida é uma benção e um momento especial na vida da mulher, mas não significa que não exista percalços e desconfortos. E esse é um ponto difícil para as pessoas entenderem, porque se a gente reclama de algo, estamos sendo ingratas. E não é sobre isso. Quando reconheci esse lugar e falei sobre, percebi que me senti menos sozinha quando tive o retorno de outras mulheres que passaram o mesmo que eu ou por outras situações também. E isso é um alívio, porque o tanto de ataque que eu recebi por compartilhar as minhas vulnerabilidades na gravidez foi imenso."

A dançarina também diz que aprendeu a lidar com as mudanças físicas durante a gestação: "Foi um processo de acolhimento importante para a minha autoestima. Aos poucos, fui me maravilhando com todo esse movimento que estou fazendo para a minha filha e, hoje, entendo que as marcas que apareceram, que os desconfortos que vieram fazem parte da maravilha que é gerar uma vida."

Comum nesse período de gestação, o desejo sexual variou bastante segundo ela: "No início, estava bem forte, mas nos últimos dois meses caiu bastante. É relativo, de mulher para mulher, conversando com amigas algumas tiveram as mesmas experiências e outras não."

Léo também está realizado com a chegada da primeira herdeira:

"Ser pai sempre foi um sonho. Me sinto mais maduro, mais responsável, estou agindo com mais cautela e já penso no futuro dela. Quero ser um pai amigo, amoroso, compreensivo, parceiro... Quero ser para minha filha o melhor pai do mundo."