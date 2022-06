Lorena Improta  faz festa junina para curtir com Liz e Léo Santana

A dançarina e influenciadora Lorena Improta organizou uma festa junina para curtir em família e compartilhou alguns momentos no Instagram. Nas imagens, Lorena aparece de blusa quadriculada, calça jeans e bota branca com seu marido, o cantor Léo Santana, e a filha Liz, de 9 meses, que usa um vestido típico com direito a passadeira-chapéu.

"A melhor época do ano chegou! E claro que tinha que ter o 'Arraiá da Lilica' para comemorar com a nossa família e amigos o São João que tanto amamos!", escreveu na legenda. No festejo, também estavam presentes os pais de Lorena, Xico Nunes e Lia Mara Improta.