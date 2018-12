Los Hermanos estreia nova turnê em Salvador

Após quase 4 anos distante dos palcos a Banda Los Hermanos volta à estrada em 2019 com sua mais nova Turnê. Os shows acontecerão entre abril e maio do próximo ano, o primeiro será realizado em Salvador no dia 05 de abril, na Arena Fonte Nova, às 22h. Além disso a turnê deverá passar por outras oito capitais do Brasil: Fortaleza, Recife, João Pessoa, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. A banda fará uma primeira apresentação no Lollapalooza Argentina em março e então dará início à turnê.

Os ingressos entrarão em Pré-venda exclusivamente para clientes ELO a partir deste sábado (8), às 10h (horário de brasília) e permacerá até o domingo (9), no site da Eventim, com parcelamento em até 6x no cartão e nos pontos de vendas credenciados Eventim. No dia 10 de dezembro (segunda-feira), às 10h (horário de Brasília), as vendas serão liberas par ao público em geral, no site e nos pontos de venda credenciados.

O repertório deverá contar com músicas dos quatro discos da banda já lançados: Los Hermanos (1999), Bloco do eu Sozinho (2001), Ventura (2003) e 4 (2005).

Confira a lista completa dos demais shows da Turnê:

05/abril – Arena Fonte Nova, Salvador/BA

06/abril – Marina Park, Fortaleza/CE

12/abril – Centro de Convenções, Recife/PE

13/abril – Espaço Cultural, João Pessoa/PB

26/abril – Esplanada do Mineirão, Belo Horizonte/MG

27/abril – Arena Mané Garrincha, Brasília/DF

04/maio – Maracanã, Rio de Janeiro/RJ

10/maio – Pedreira Paulo Leminski, Curitiba/PR

18/maio – Allianz Parque, São Paulo/SP





SERVIÇOS:





SALVADOR/BA (05/abril)

Local: Arena Fonte Nova

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado (6 anos a 15 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 18h

Show: 22h





VALORES DOS INGRESSOS:





ARENA

.primeiro lote.

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)





AREA PREMIUM

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)





FORTALEZA/CE (06/abril)

Local: Marina Park

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado (6 anos a 15 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 18h

Show: 22h





VALORES DOS INGRESSOS:





ARENA

.primeiro lote.

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)





CAMAROTE

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)





RECIFE/PE (12/abril)

Local: Centro de Convenções

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado (6 anos a 15 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 18h

Show: 22h





VALORES DOS INGRESSOS:





ARENA

.primeiro lote.

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)





MEZANINO

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)









JOÃO PESSOA/PB (13/abril)

Local: Espaço Cultural

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado (6 anos a 15 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 18h

Show: 21h30





VALORES DOS INGRESSOS:





ARENA

.primeiro lote.

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)





MEZANINO

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)









BELO HORIZONTE, MG (26/abril)

Local: Esplanada do Mineirão

Classificação Etária: 18 anos desacompanhado (6 anos a 17 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 18h

Show: 22h





VALORES DOS INGRESSOS:





PISTA

.primeiro lote.

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira)





CAMAROTE

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)





BRASÍLIA, DF (27/abril)

Local: Arena Mané Garrincha

Classificação Etária: 18 anos desacompanhado (6 anos a 17 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 18h

Show: 22h





VALORES DOS INGRESSOS:





ARENA

.primeiro lote.

R$ 120 (meia-entrada solidária 1kg de alimento)

R$ 120 (meia-entrada Cliente Elo)

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira)





CADEIRA

.primeiro lote.

R$ 150 (meia-entrada solidária 1kg de alimento)

R$ 150 (meia-entrada Cliente Elo)

R$ 150 (meia-entrada)

R$ 300 (inteira)





ÁREA PREMIUM

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada solidária 1kg de alimento)

R$ 200 (meia-entrada Cliente Elo)

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)









RIO DE JANEIRO, RJ (04/maio)

Local: Maracanã

Classificação Etária: 18 anos desacompanhado (6 anos a 17 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 17h

Show: 21h





VALORES DOS INGRESSOS:





CADEIRA SUPERIOR SUL – NÍVEL 2

.primeiro lote.

R$ 50 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 50 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 50 (meia-entrada)

R$ 100 (inteira)





CADEIRA SUPERIOR SUL – NIVEL 5

.primeiro lote.

R$ 50 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 50 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 50 (meia-entrada)

R$ 100 (inteira)





CADEIRA SUPERIOR LESTE

.primeiro lote.

R$ 70 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 70 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 70 (meia-entrada)

R$ 140 (inteira)





CADEIRA INFERIOR OESTE

.primeiro lote.

R$ 95 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 95 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 95 (meia-entrada)

R$ 190 (inteira)





CADEIRA INFERIOR LESTE

.primeiro lote.

R$ 95 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 95 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 95 (meia-entrada)

R$ 190 (inteira)





PISTA

.primeiro lote.

R$ 120 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 120 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira)





CADEIRA PREMIUM LOUNGE LESTE

.primeiro lote.

R$ 130 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 130 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 130 (meia-entrada)

R$ 260 (inteira)





CADEIRA MARACANÃ MAIS OESTE

.primeiro lote.

R$ 140 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 140 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 140 (meia-entrada)

R$ 280 (inteira)





ÁREA PREMIUM

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada solidária 1kg alimento)

R$ 200 (meia-entrada Clientes Elo)

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)





CURITIBA, PR (10/maio)

Local: Pedreira Paulo Leminski

Classificação Etária: 18 anos desacompanhado (6 anos a 17 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 16h

Show: 21h30





VALORES DOS INGRESSOS:





PISTA

.primeiro lote.

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira)





CAMAROTE

.primeiro lote.

R$ 250 (meia-entrada)

R$ 500 (inteira)









DESCONTOS ESPECIAIS:

Desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de inteira, até 04 (quatro) ingressos por pessoa.

Clube do Assinante Gazeta do Povo

Voucher Coolritiba

Ordem dos Advogados do Brasil

Cartão ELO

Sócio Coritiba Futebol Clube









SÃO PAULO, SP (18/maio)

Local: Allianz Parque

Classificação Etária: 18 anos desacompanhado (6 anos a 17 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 17h

Show: 21h





VALORES DOS INGRESSOS:





CADEIRA SUPERIOR

.primeiro lote.

R$ 80 (meia-entrada)

R$ 160 (inteira)





CADEIRA INFERIOR

.primeiro lote.

R$ 110 (meia-entrada)

R$ 220 (inteira)





ARENA

.primeiro lote.

R$ 120 (meia-entrada)

R$ 240 (inteira)





ÁREA PREMIUM

.primeiro lote.

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)