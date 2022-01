Louco por refrigerante, Messi brigou com Guardiola por Coca-Cola

Um dos maiores jogadores de futebol da história, Lionel Messi não costuma a se envolver em muitas polêmicas. Mas, mesmo com a fama de 'bonzinho', o astro argentino já protagonizou uma treta no vestiário do Barcelona - tudo por causa de um vício em Coca-Cola.

A história aconteceu lá na temporada 2008/09, a primeira da vitoriosa parceria entre o craque e o treinador Pep Guardiola. Na época, o técnico proibiu o jogador de tomar refrigerante antes das partidas do time. Mas a regra não foi bem aceita por Messi, que reagiu com um verdadeiro ato de 'olha quem manda aqui'.

O argentino simplesmente ignorou a ordem: pegou uma latinha de Coca-Cola, abriu e tomou a bebida, em frente a Guardiola e seus companheiros de elenco do Barça.

O caso foi narrado pelo técnico sueco Hans Backer, que disse ter tomado conhecimento durante o período em que dirigiu o New York Red Bulls. No clube americano, ele comandou Rafa Márquez e Thierry Henry, ex-companheiros do craque argentino no Barcelona.

A história nunca foi confirmada por Messi ou Guardiola. Os dois, porém, se tornaram grandes amigos durante os quatro anos em que trabalharam juntos.