Luan Peres, do Santos, é suspenso pelo STJD e não pega o Bahia

O Santos terá um desfalque na zaga para o jogo contra o Bahia, neste fim de semana: Luan Peres. Nesta quarta-feira (28), o jogador foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela expulsão no duelo contra o Ceará, em setembro, pelo Brasileirão, e suspenso por duas partidas.

Como já cumpriu a suspensão automática pelo cartão vermelho, Luan Peres só ficará de fora do confronto contra o Esquadrão, marcado para às 18h15 de domingo (1º), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série A. O volante Alison, também julgado pela expulsão no jogo contra o Ceará, foi absolvido.

O zagueiro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que menciona “ato desleal” e prevê suspensão duas partidas. Ele recebeu o cartão vermelho após empurrar Samuel Xavier, que tinha se envolvido em falta com Marinho e tentado tirar satisfação com o atacante do Santos.

Em primeiro julgamento, no início de outubro, os auditores votaram pela suspensão por dois jogos de Luan Peres, mas a procuradoria pediu os depoimentos do árbitro Wagner Reway e do assistente Kilden Tadeu Moraes de Lucena antes de efetuar a homologação do resultado.

Houve um segundo julgamento, na semana passada, só que uma falha na conexão com a internet fez com que a sessão fosse adiada novamente. Nesta quarta, os árbitros da partida foram ouvidos e decisão foi mantida.