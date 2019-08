Luan, promessa do Vitória, sofre nova lesão e só volta em 2020

View this post on Instagram

Sei que vou pegar muita gente de surpresa, porém necessitava dar uma satisfação a vocês, após 6 meses de muito trabalho, ansiedade e vontade para voltar aos treinos normais, ocorreu uma fatalidade aonde lesionei novamente o meu joelho e necessitei fazer uma nova cirurgia. Amigos, família, companheiros em geral do palmeiras sabem o quanto estava feliz em poder estar voltando e treinar com o grupo normal, e sim, foi um dos melhores dias da minha vida, porém no outro dia tudo desmorona em instantes, fiquei me perguntando o porquê de mais uma vez estar acontecendo isso comigo, logo eu, uma pessoa q ajuda a família, é focado 100% no futebol, sou gentil com todos q estão comigo, seja pessoalmente ou mandando mensagens positivas, mas já aceitei que tudo tem um propósito na vida, vou continuar batalhando, acreditando e n vou parar nunca, pôs os planos de Deus são maiores q os meus. O sol há de brilhar, e se Jesus quiser as glórias serão gigantescas. Um grande abraço e estamos juntos para superar mais uma, conto com vocês.