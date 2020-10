Luan Santana e Jade Magalhães terminam noivado, diz site

O sertanejo Luan Santana terminou a relação de 12 anos com Jade Magalhães, segundo informações do Extra. “Já tem pelo menos uns 15 dias que eles decidiram acabar o noivado. Casamento não vai acontecer mais não", afirmou uma fonte próxima ao casal ao site.

Segundo a reportagem, a última vez que Luan e Jade apareceram juntos foi em 26 de setembro, em uma live que o cantor fez ao lado de Luisa Sonza e Giulia Be. Na apresentação, o cantor chegou a defender Sonza, que sofreu ataques nas redes sociais após assumir namoro com Vitão.

Dias depois, Luan e Jade terminaram, diz o Extra. Os fãs do casal começaram a perceber sinais. No dia 10 deste mês, Luan se apresentou com Giulia e a noiva não apareceu. Questionado pela apresentadora do evento, Gessica Kayane, ele desconversou.

Ontem, Luan voou para o Mèxico, onde dará início à sua carreira internacional. Jade não esteve no aeroporto, mesmo estando em São Paulo. Ambos já não usavam alianças.

Noivos desde setembro de 2019, os dois adiaram o casamento marcado para este ano por conta da pandemia. A relação de mais de uma década, que teve várias idas e vindas, foi esfriando. Eles chegaram a ir morar juntos na fazenda do sertanejo com o isolamento social - uma experiência de viver juntos antes do casório, mas o apartamento que Luan comprou para os dois ainda não estava pronto. Mas a experiência não foi boa.

“A convivência na quarentena foi ruim para eles. E Jade já não é mais a moça que era apenas a namorada do Luan. Ela amadureceu, criou seu nome e quer coisas diferentes, ser mais independente", avalia a fonte.