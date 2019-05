Luan Santana fala de amor em cenário high-tech em novo DVD

Luan Santana não nega o romantismo, e vai continuar falando dele em seu mais novo DVD, Viva, cuja gravação acontece neste domingo (19), no Parque de Exposições de Salvador. Depois de quase seis meses de espera, ele finalmente vai aplacar a ansiedade dos fãs - e a dele próprio."Bate a ansiedade e a pressão, mas a gente está muito seguro. O mais importante é ter as letras na ponta da língua, em primeiro lugar, e estar bem no dia, com energia, acho que Salvador combina com isso", diz o cantor de 28 anos sobre o show.

A afirmação consta no penúltimo episódio do Bastidores de um DVD, que vem sendo publicada toda quarta-feira desde meados de abril no IGTV. A série mostra em vídeos curtos, de sete minutos no máximo, os preparativos para a gravação. Viva terá 12 músicas inéditas e cinco regravações. No início do mês, o cantor divulgou uma guia com as novas canções no YouTube para que o público chegue sabendo cantar. Para Luan, o maior desafio é apresentar algo novo, que ele ainda não explorou nos seus onze anos de carreira profissional.





Entre uma canção sentimental e outra, também haverá espaço para a pulsação e o balanço, tudo isso em um cenário high-tech. A intenção do artista é falar de emoções reais em contraste com a automação das redes sociais em cenário de clima cyberpunk. "A ideia é usar esse fator, do afeto em queda e da tecnologia em alta, para justamente falar de amor nesse DVD", explica Luan. "É fazer florescer o amor diante de um tema tão frio. Essa é a estética", conta. Não faltarão, portanto, referências a filmes e séries como Blade Runner, Minority Report e Altered Carbon.

A promessa é de um cenário grandioso, com um palco de 100 metros de largura e 30 toneladas de equipamento. A expectativa é que o público no Parque de Exposições chegue a 30 mil pessoas. Nesses mais de seis meses de trabalho, pelo menos 250 profissionais estiveram diretamente envolvidos com a superprodução.

Queremos provar que a tecnologia é bem-vinda. Ela tem se tornado munição no combate a vários males ao redor do mundo e fator essencial para a comunicação. Só não se pode abrir mão do abraço, do beijo, do afago latente que emana do calor de nossas mãos. Viver os momentos e compartilhar. Não só ficar registrando o que se vê, sem conviver com quem está ali. Compartilhar o real para que a proximidade não seja fictícia - Luan Santana

Tudo isso para que todo mundo aproveite ao máximo a experiência. "As pessoas têm que se sentir muito bem lá, porque as pessoas têm que se sentir muito bem em casa", diz sobre o seu sexto DVD. Para ele, a escolha do nome Viva tem tudo a ver com o que ele acredita que vai viver no domingo. "É a tecnologia que permite esse contato com os meus fãs, uma das únicas maneiras que a gente tem de manter contato diariamente. Ela aproxima muito as pessoas, mas é muito importante tirar um tempinho pra gente mesmo. A tecnologia pode avançar do jeito que for, mas a gente ainda é ser humano, tem coração, e é bom que a gente cultive isso todo dia", pondera.

A capital baiana havia sido anunciada como endereço da gravação no final do ano passado."Meu avô paterno é baiano e vou fazer valer o meu sangue baiano que corre nas veias e gravar o DVD nesta terra de todos os sons e santos", disse ele à época. É por isso, que ele garante para o público músicas com muita energia. "Tem uma energia muito diferente também quando a gente grava um show ao vivo, por isso a ansiedade", revela.

"A gente espera sempre que seja o melhor repertório, o melhor DVD de todos, e é o que eu espero dessa vez também. Acho que vai ser um dia histórico na minha carreira, ter meus fãs do lado em Salvador, vai ser algo emocionante demais. Vai ser lindo demais, está tudo na minha cabeça. Vai ser tipo um louvor, de tão lindo", afirma.

Com 10 anos de carreira, Luan Santana é um dos artistas sertanejos mais bem-sucedidos do país, com 5 milhões de CDS vendidos, 3 bilhões de visualizações no Youtube, 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 60 milhões de seguidores e 10 mil fã-clubes no Brasil e fora dele. "A cada ano, a cada conquista, a cada passo, meus fãs estão comigo. Eu costumo sempre dizer que, todo esse planejamento, essa ideias loucas, tudo é para eles. Sem eles nada disso aconteceria: nenhum DVD, nenhum prêmio. Eu não existiria a onze anos", avalia.

SERVIÇO

Parque de Exposições (Av. Paralela)

Quando: Domingo, às 20h

Ingressos: R$ 40| R$ 20 (pista); R$ 260 (camarote A-Viva), R$ 250 (camarote Open-Vila Mix, 18 anos)

Abertura dos portões: 15h.

Clique abaixo para ver um dos episódios da série Bastidores de um DVD: