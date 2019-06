Luan Santana lança clipe de Quando a Bad Bater, gravado em Salvador

Luan Santana lançou nesta sexta-feira (28) o primeiro single do seu mais novo DVD, Viva, gravado em Salvador no último dia 19 de maio. Quando a Bad Bater chegou às plataformas digitais, e também ao YouTuve, com direito ao clipe correspondente extraído da gravação ao vivo.

A música inédita foi composta pelo próprio Luan, e é um exemplo da opção do cantor e compositor por diluir a sofrência no ritmo que caracterizou como "pulsação".

Entre as músicas inéditas do álbum Viva, há Água com Açúcar (balada de Bruno Caliman e Rafa Torres), Choque Térmico, Meu Investimento, Moça Chique, Princesa Não Levanta, Sofrendo Feito um Louco e Tática Infalível (Luan Santana e Pacheco).