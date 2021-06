Luan Santana vira investigador em novo clipe cinematográfico 'Morena'; Assista

Luan Santana inicia a nova fase da carreira com perseguições pelas ruas de São Paulo, explosões cinematográficas e fuga de helicóptero. Lançado nesta sexta-feira (18), o novo clipe Morena aposta em um roteiro de curta-metragem para além da música e em muita divulgação nas redes sociais.

Sob a direção de Bruno Ilogti, diretor do casting da produtora O2 Filmes, o videoclipe conta a história de um roubo fictício de um colar. Após concluir o caso com sucesso, o investigador Luan Santana conhece e se apaixona pela ‘sua morena’, interpretada pela modelo e DJ norte-americana Natalía Barulích. Mas, esse é só o começo da história, uma grande reviravolta marca o envolvimento do policial e da sua amada.

O novo clipe de Luan Santana não é diferente apenas nos efeitos especiais e na narrativa. "Morena vem em um momento de mudança na minha vida profissional: nova gravadora, projeto de carreira internacional e a busca por uma sonoridade envolvente, diferente de tudo que eu já tinha feito", comemora o cantor.



O clipe já era muito aguardado pelos fãs, principalmente por conta da escolha da atriz para o papel da morena. Inicialmente, Luan tinha convidado a campeã do BBB 21 Juliette Freire.O cantor entrou ao vivo durante o programa BBB - A Eliminação e propôs para a paraibana o papel principal em seu próximo clipe. Segundo nota da assessoria da ex-BBB, Juliette não aceitou o convite "devido a compromissos pré-firmados".Nas redes sociais, o artista construiu uma websérie que se conecta diretamente com o início do clipe. Além da revelação da identidade da morena do clipe, a equipe do cantor criou uma narrativa em torno do investigador Luan, colocando os fãs dentro da perseguição pelo ladrão. No início da semana, o cantor divulgou uma imagem do seu personagem analisando fotos dos possíveis suspeitos do roubo, dentre eles: Maísa, Pequena Lo, Gretchen, Rafael Portugal, Fernando & Sorocaba e Rafael Uccman, e finalizou com um vídeo informando a descoberta da culpada: a comediante e influenciadora Gkay.